Пассажиры Ocean Viking сошли на берег

356 мигрантов, пассажиров корабля Ocean Viking, сошли на берег на Мальте. Сперва они пересели на корабли береговой охраны Мальты, которые затем доставили беженцев в порт.

Власти островного государства разрешили высадку с тем условием, чтобы никто из них не остался на Мальте, это лишь место высадки. В дальнейшем мигранты отправятся в шесть стран ЕС: принять нелегалов согласились Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Румыния.

Судно Ocean Viking принадлежит организациям «Врачи без границ» и SOS Méditerranée. Мигрантов экипаж подобрал почти три недели назад, и две недели люди провели в неопределённости. Итальянские власти запретили «Викингу» входить в порты на Лампедузе и Сицилии.

К тому моменту, когда принять пассажиров согласилась Мальта, припасов на борту оставалось, по словам экипажа, на 3-4 дня.