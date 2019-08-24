Антисаммит G7: претензии и призывы

Антиглобалисты, экоактивисты, "жёлтые жилеты", баскские националисты... Всего в 30 километрах от французского Биаррица - места проведения саммита "Большой семёрки" - его противники устроили марш протеста.

Под песни и лозунги многотысячная толпа демонстрантов двинулась из юго-западного города Андая к испанской границе.

"Атмосфера здесь царит пока что праздничная. Обратите внимание на манифестантов с надувными лодками. Это скорее всего намёк на миграционный кризис в Средиземноморье. Немало требований высказывают участники шествия, но главное, конечно, касается защиты окружающей среды. Тем более сегодня, когда "наш дом горит", как выразился Эммануэль Макрон об экологическом бедствии в Амазонии", - передаёт с места событий наш корреспондент Гийом Пети.

Некоторые демонстранты отправились в путь вместе с детьми. Они упрекают мировых лидеров в бездействии, которое, по их мнению, обернётся серьезными проблемами в будущем.

"Мы разрушаем нашу планету, и будущее поколение будет страдать. Поэтому родители, которые говорят, что любят своих детей, должны быть здесь, протестовать в защиту окружающей среды", - уверен этот мужчина, приехавший в Андай с дочкой.

"По случаю проведения климатической конференции сюда направились тысячи самолетов, вертолетов, автомобилей. Это не очень-то экологично. Это не совсем то, чего мы ожидаем. Мы надеемся, что однажды придёт осознание проблемы. Но есть в этом деле подвижки. В наших рядах представители самых разных поколений. Это имеет большое значение", - говорит ещё одна наша собеседница.

Планете грозит экологическая катастрофа, разрыв между богатыми и бедными растёт, проблема гендерного неравенства не решена - мировые лидеры не выполняют своих обещаний, утверждают манифестанты.

На разработку альтернативных решений нацелены участники антисаммита, в число которых входят представители 50 НПО В воскресенье активисты планируют провести акции гражданского неповиновения. Ещё одна демонстрация пройдёт в соседнем городе Байонне.