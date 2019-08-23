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Россия

«Ломоносов» отправился на Чукотку

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 Павел Барсуков 
«Ломоносов» отправился на Чукотку
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Reuters
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Из Мурманска после торжественной церемонии отправилась в путь первая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов».

Авторы проекта заявляют, что мобильная мощная станция способна обеспечивать энергией не только районы российского Заполярья, но и любой прибрежный регион мира. В «Росатоме» утверждают, что зарубежные делегации уже проявляют большую заинтересованность, и не исключено, что в течение десятка лет такие станции могут быть построены и для иностранцев.

Reuters

А вот защитники природы проявляют серьёзную обеспокоенность. Представители организации «Гринпис» видят в этой станции потенциальный Чернобыль и в течение всего строительства «Ломоносова» били тревогу.

Строители ПАТЭС отвечают, что в любом случае новая современная станция безопаснее, чем изношенная энергетическая инфраструктура Крайнего севера. Кроме того, по словам спецпредставителя президента Сергея Иванова, специалисты МАГАТЭ, контролировавшие строительство, не нашли изъянов в системе безопасности реакторов.

Топливо в два реактора мощностью 70 МВт уже загружено. Первый пункт назначения «Ломоносова» — порт Певек на Чукотке. Там уже возведены объекты береговой инфраструктуры для станции. Планируется, что ПАТЭС по крайней мере частично заменит старые, выходящие из эксплуатации АЭС и ТЭЦ в этом регионе. Осенью «Академик Ломоносов» станет самой северной действующей АЭС мира.

Видеомонтаж • Павел Барсуков