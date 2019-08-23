Что будет расследовать думская комиссия по вмешательству в выборы?

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в пятницу начала свою работу. Депутаты планируют расследовать, в первую очередь, ситуацию, сложившуюся вокруг выборов в Мосгордуму.

"При необходимости нами будут подготовлены законодательные инициативы по защите нашего суверенитета", - сообщил глава комиссии Василий Пискарев, добавив, что депутаты оставляют за собой право обращаться в правоохранительные органы, "чтобы они дали правовую оценку тем или иным действиям".

Предполагается, что члены комиссии будут "работать открыто, гласно" и "отстаивать суверенитет России" в международных организациях, таких как ООН и ПАСЕ. За работой законодателей смогут следить не только эксперты, но и представители зарубежных СМИ, и иностранные политики.

Тем временем, расследование вмешательства во внутренние дела России вызвало резкую критику со стороны общественных организаций и оппозиции. "Эта комиссия создана для того, чтобы отвлечь людей от реальных проблем, - сказала Euronews незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь. - Это попытка изменить политическую повестку, чтобы российские телеканалы могли сказать, что протесты были созданы не москвичами, а кем-то из-за рубежа. Очевидно, что это неправда".

"Протесты получились слишком серьезными, чтобы им не противостоять"

Политологи считают, что толчком для создания комиссии стал серьезный политический кризис, сложившийся из-за недопуска более десятка независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В митингах, проходящих каждую субботу с конца июля, приняли участие десятки тысяч человек. Тысячи были задержаны, против некоторых участников протеста возбуждены уголовные дела.

"Протесты получились слишком серьезными, чтобы их не замечать и им не противостоять, - сказал политолог Московского центра Карнеги Андрей Колесников. - Но есть и более широкий контекст – это свойство авторитарных режимов - видеть в происходящем чью-то руку и не видеть, что на улицы выходит народ по своей воле".

Тем временем, по словам эксперта, игнорирование волеизъявления граждан - общая проблема авторитарных режимов, к которым, он считает, относится и Россия: "Внешнее вмешательство - мифологема, очень важная для этого режима. Это типично для нынешней государственной власти и типично для Путина, который считает, что никто просто так, по своей воле выйти на улицы не может: Майдан организован посольством США и то же самое здесь".

"У меня нет никаких связей с заграницей"

С идеей расследовать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России через СМИ и дипломатические представительства в середине августа выступила сама Госдума. По мнению депутатов, во время несанкционированных массовых акций протеста в Москве некоторые иностранные СМИ и посольства призывали россиян участвовать в митингах.

В частности, они считают, что посольство США опубликовало информацию о точках сбора, а немецкое издание Deutche Welle - призывы к протесту, называя подобные действия "недопустимым вмешательством иностранных государств во внутренние дела России".

Пискарев сообщил журналистам, что информацию для расследования комиссия будет получать из всех возможных источников. По его словам, соответствующие запросы уже направлены во все российские правоохранительные структуры и органы госвласти.

"Опасность такого рода докладов, обсуждений и рассуждений в том, что они действительно могут рекомендовать правоохранительным органам наказать ту или иную организацию. В частности, наделить ее статусом нежелательной организации. В этом случае организация прекращает свое существование в Российской Федерации", - считает Колесников.

Какие организации, кроме СМИ и диппредставительств, могут стать предметом исследования пока не ясно, но эксперты считают, что действия властей могут быть направлены на общественные организации и непосредственно оппозиционных политиков, участвовавших в массовых митингах.

"Никаким существенным результатом эта комиссия закончиться не может, - сказала Соболь, против которой могут быть направлены действия комиссии. - Как один из лидеров этого протеста заявляю, что у меня нет никаких связей с заграницей, у меня нет зарубежных счетов и недвижимости. Я живу в России и забочусь об интересах москвичей".