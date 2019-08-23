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Франция

К альтернативному саммиту готовы!

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 Марфа Васильева 
К альтернативному саммиту готовы!
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REUTERS
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Альтернативная саммиту «большой семёрки» встреча антиглобалистов, эко-активистов, а также баскских националистов, пройдет на границе Франции и Испании.

Накануне открытия официальной встречи в верхах в Биаррице здесь вовсю идет подготовка к мирным акциям протеста и конференциям по актуальным проблемам современного общества. Основной темой саммита в Биаррице должна стать борьба с неравенством, в том числе гендерным. Но собравшиеся в местечке Ирун сомневаются, что семь президентов-мужчин смогут отстоять права женщин.

Недалеко отсюда, в другом баскском городе Андай, проходит мастер-класс по гражданскому неповиновению: "Мы проводим семинар по ненасильственным формам сопротивления и гражданскому неповиновению. Цель - показать, на каких принципах основывается ненасильственное сопротивление и почему в сегодняшнем контексте оно совершенно легитимно, учитывая чрезвычайную климатическую ситуацию".

С полуночи пятницы - в Биарицце и регионе вплоть до испанской границы - введены повышенные меры обеспечения безопасности. Франция развернула более 13 000 полицейских, которые тщательно контролируют ситуацию на суше, в воздухе и на море. Глава французского МВД заявил, что и речи не идет о повторении событий 1999 года на саммите Всемирной торговой организации, получивших печальную известность как "битва за Сиэтл".