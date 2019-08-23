В преддверии Международного дня памяти жертв работорговли, который отмечается ежегодно 23 августа, художники-реставраторы закончили восстановление редкой картины с изображением стоящего на коленях африканского раба. Она выставлена в британском портовом городе Ливерпуле.

"Это очень интересная картина. Чрезвычайно редкий экземпляр выписанного маслом символа аболиционизма - движения за отмену рабства и освобождение рабов. В мире известны только две такие картины", - говорит реставратор Дэвид Кромби.

Картина датирутся концом XVIII - началом XIX века. Международный музей рабства Ливерпуля приобрёл её в феврале 2018 года. "Разве я не человек и не брат твой?" - так называется этот образ, воспроизведённый на множестве изделий знаменитого английского художника-керамиста Джозайи Уэджвуда, который считается один из основоположников промышленного дизайна.

Лора Пай, директор музея, напоминает, что в этом году отмечается также и 400 лет с момента прибытия первых рабов в Америку: в 1619 году на побережье Вирджинии пришвартовалось английское судно, на борту которого находилось около 20 африканских невольников.

"Мы надеемся, что напоминание об этиой дате может вызвать некоторый интерес, так что мы можем начать дискуссию не только о трансатлантическом рабстве, но и о наследии, которое оно оставило в Великобритании и в Ливерпуле. Поэтому мы надеемся, что сможем использовать годовщину этого события, чтобы говорить об этом больше и шире, привлечь внимание людей, которые исследуют эту проблему", - делится Лора Пай.

Международный день памяти жертв работорговли отмечается с 1998 года по рекомендации ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году. Оно положило начало процессу ликвидации системы рабства.

В ходе крупнейшей в истории депортации оружие и порох из Европы были обменены на миллионы африканских рабов, которых затем отправили через Атлантику в Америку. В XV-XVII веках миллионы африканских мужчин, женщин и детей были вырваны из своих домов и стали жертвами одной из самых жестоких сделок в мире между. Многие из них погибли ещё в пути. А те, кто выжил, работали в нечеловеческих условиях на плантациях сахара, табака и хлопка. Великобритания отменила трансатлантическую работорговлю в 1807 году.