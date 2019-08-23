Как поссорились Токио и Сеул

США обеспокоены решением Южной Кореи о выходе из соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией и призывают эти страны к ведению диалога. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, отметив, что для Вашингтона крайне важно сотрудничество его главных союзников в Азии в сфере безопасности для противостояния ядерной и ракетной угрозам со стороны Северной Кореи.

Госсекретарь США Майк Помпео: "Мы разочарованы решением, принятым южнокорейцами в отношении соглашения об обмене информацией. Мы настоятельно призываем каждую из двух стран продолжать участие, продолжать диалог. Нет сомнений в том, что общие интересы Японии и Южной Кореи важны и для Соединенных Штатов Америки".

Ранее Южная Корея объявила об отказе продлевать договор с Японией о всеобъемлющей защите военной информации, предполагающий обмен разведданными. Это произошло в ответ на решение Токио исключить Сеул из числа доверенных торговых партнеров. В четверг заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил о выходе из договора официально.

Ким Ю Гын, заместитель начальника Управления национальной безопасности Южной Кореи: "В этой ситуации правительство определило, что сохранение соглашения, которое было подписано с целью обмена секретной информацией военной разведки в вопросах безопасности, не отвечает нашим национальным интересам".

Договор о всеобъемлющей защите военной информации был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.