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Антиглобалисты на низком старте

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 Екатерина Гусева 
Антиглобалисты на низком старте
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Курортное местечко близ Бискайского залива, прекрасная погода: в таком контексте во Франции готовится антисаммит - выступление неправительственных движений в пику участникам "Большой семерки".

Столицей протестного движения 4 тысячи антиглобалистов выбрали самый юго-запад страны - город Андай, соединённый мостом с испанским городом Ирун .

Оливия Ронсан, волонтер движения Oxfam, говорит о том, как изменение климата отразится на самых уязвимых: "Глобальное потепление вызвано загрязнением воздуха, за которым традиционно стоят самые богатые страны, включая членов "Большой семерки". Последствия изменения климата прежде всего ударяют по малоимущим, по людям, у которых нет средств чтобы построить себе убежища бункеры на случай глобальных климатических катастроф".

В ожидании старта саммита в соседнем Биаррице активисты проводили собственные конференции. Камиль - работник известной компании быстрого питания в Марселе, он инициировал забастовку, чтобы защитить сотрудников от увольнений. Но его планы масштабнее: "Я уже несколько лет добиваюсь принятия социальной хартии не только на национальном уровне, но и во всей Европе".

Многим участникам антисаммита отказано в аккредитации в Биаррице. В канун мероприятия президент Франции пригласил на встречу активистов нескольких движений; некоторые приглашение бойкотировали. Идет ли речь о растущем непонимании между властью и гражданским обществом?

Клемантин Атан из партии France Insoumise комментирует: "Вы говорите, разрыв? Это настоящая пропасть, которая ширится, разделяя французов и Макрона, который принял решение служить самым богатым. Я здесь, так как убеждена: "Большая семерка" - это тупик".

Те, кого не пускают в Биарриц, не отчаиваются быть услышанными, пусть и двойниками первых лиц. Сесиль Дюфло, президент группы Oxfam, надеется, что участники саммита не ограничатся разговорами: "У них на столе - проект о минимальном налогообложении компаний во всех странах, где они представлены. Поиск средств на улучшение госуслуг, на решение климатических проблем невозможен без борьбы с неуплатой налогов".

Гийом Пёти, Euronews: "Активисты только собираются с силами: их крупное выступление состоится в субботу в Андае, а затем акции запланированы и близ Биаррица. Где президент Макрон вот-вот встретит гостей саммита, готовясь к возможной напряженности по ряду вопросов повестки дня - от налогов на технологические компании до пожаров в Амазонии. На плечах президента - двойное бремя, давление возможно и изнутри, и снаружи".