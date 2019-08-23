ЕС принуждает Бразилию к спасению лесов

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Канцлер Германии, президент Франции и другие европейские лидеры возложили ответственность за лесные пожары и хищнический промысел древесины на руководство Бразилии. Премьер-министр Ирландии пригрозил заблокировать торговое соглашение с этой страной, если она не защитит леса Амазонии. Отвергуть сделку ЕС с южноамериканским союзом МЕРКОСУР угрожает и Европарламент:

"На те страны, в которых правят политические идиоты, нужно оказывать нажим, - сказал венгерский евродепутат Иштван Уйхеи. - В ближайшие недели или месяцы в Европарламент поступит на утверждение соглашение с МЕРКОСУР, в который входит Бразилия. Мы не проголосуем за него до тех пор, пока бразильское правительство не даст гарантий прекращения вырубки тропических лесов. Они снабжают воздухом всё человечество".

Евросоюз отметил, что после прихода к власти президента Жаира Болсонару в этой стране стали больше гореть леса. Фермерам и производителям сои позволят расчищать таким образом места под сельхозугодия. Представитель Еврокомиссии видит возможность пресечь такую практику и заставить Бразилию беречь окружающую среду:

«Лучший инструмент, имеющийся у нас, - это соглашение ЕС-МЕРКОСУР, которое заставляет Бразилию выполнять решения Парижской конференции по климату, - сказала Мина Андреева. - Это вообще первое торговое соглашение, которое обязывает его участников выполнять Парижское и другие многосторонние природоохранные соглашений. Теперь нам нужно сообща работать над решением всего круга экологических вопросов. Нужно напоминать Бразилии, что мы вместе взяли на себя в Париже важные обязательства. Думаю, у нас имеются инструменты, помогающие обеспечить выполнение этих обязательств ».

Брюссель также выразил готовность оказать всесторонную помощь в тушении лесных пожаров и предоставлять южноамериканским странам данные спутникового наблюдения за зонами возгорания.

Меньше рабочих рук из-за "брексита"

Со времени референдума о британском членстве в Евросоюзе число его граждан, переезжающих в Великобританию на работу, сократилось вдвое. Если в июне 2016 года их было 190 тысяч, что в марте 2019 — только 92 тысячи.

Желающих трудоустоиться в Соединённом королевстве отпугивает неопределённость с "брекситом" и ослабление фунта стерлингов.

Бельгия соблюдает гендерный баланс

Социалистическая партия Бельгии выдвинула в еврокомиссары Лоретту Онкелинкс. Уже несколько недель на этот пост претендует министр иностранных дел, либерал Дидье Рейндерс.

Таким образом, страна предложит двух кандидатов — мужчину и женщину, как того просила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пытается установить в своём брюссельском коллективе гендерный баланс.

Замена брюссельского конференц-центра

Еврокомиссия планирует построить в Брюсселе новый конференц-центр. На это будет израсходовано как минимум 150 млн евро.

Нынешнее здание, в котором уже 30 лет проводятся всевозможные форумы и переговоры, более не соответствует постоянно ужесточаемым в ЕС стандартам безопасности и потребления энергии.