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Франция

Макрон отклонил требования Джонсона

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 Вероника Доваль 
Макрон отклонил требования Джонсона
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Париже с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном назвал проект ирландского "бэкстопа" незаменимым для сделки по "брекситу" и призвал британского премьера как можно скорее изложить предлагаемые им альтернативы. Кроме того Макрон заявил, что переговоры между Евросоюзом и Великобританией об условиях ее выхода не должны ставить под сомнение целостность общеевропейского рынка товаров и услуг. Французский лидер коснулся вопроса пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после "брексита".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я хочу сказать, что столь важные элементы, как ирландский "бэкстоп", это не только технические ограничения или юридический спор, но и подлинные, необходимые гарантии сохранения стабильности в Ирландии, целостности единого рынка, который лежит в основе европейского проекта. И это - неотъемлемая часть этой сделки, которая уже была детально согласована".

Французский президент также заявил, что его страна готова к любым сценариям выхода Великобритании из Европейского союза, в том числе и без соглашения, но он уверен, что ее будущее тесно связано с Европой. Сама встреча, состоявшаяся в Елисейском дворце, как сообщили в администрации французского президента, прошла в конструктивном ключе. Макрон и Джонсон договорились о том, что переговоры об условиях "брексита" должны продолжаться до конца сентября.