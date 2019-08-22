Лондон отстраняется от Брюсселя

Политический курс Евросоюза вырабатывается главным образом на очных официальных встречах. Вот почему почти каждый день высокопоставленные представители и эксперты разных стран проводят в Брюсселе заседания, переговоры, дебаты.

В связи с приближением выхода из ЕС Великобритании её правительство объявило о планах больше не участвовать в мероприятиях союзных учреждений.

Английский политолог считает это решение недальновидным:

«Если вы пропускаете заседания и не присутствуете на месте событий, то не видите их полной картины, - говорит Джорджина Райт. - До вас доходят обрывки сведений, но вы не можете их уточнять, дополнять и обсуждать с коллегами за чашкой кофе или в коридоре. Британия всё ещё остаётся членом ЕС до 31 октября. Поэтому её дипломатам было бы разумно посещать как можно больше встреч в преддверии выхода».

Нынешний премьер-министр Борис Джонсон переводит своих дипломатов из Брюсселя в другие столицы ЕС, чтобы развивать двустороние контакты, или отзывает в Лондон на решение проблем, порождаемых «брекситом». Его предшественница поступала наоборот.

«Тереза Мэй, наверное, думала: раз уж наши дипломаты больше не будут участвовать в общих встречах, то нам нужно усилить наше присутствие в Бельгии и других странах, иначе будет намного сложнее получить необходимую информацию о происходящем".

Но ярых сторонников британской независимости мало интересуют новости с континента. Они добились того, что Лондон демонстративно отстраняется от Брюсселя.