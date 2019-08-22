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Бизнес

"Брексит" наносит удар по розничной торговле

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 Надежда Дрямина 
"Брексит" наносит удар по розничной торговле
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Пожалуй, никогда ещё со времён финансового кризиса розничные продавцы Великобритании не были столь опечалены. Их продажи, по данным Конфедерации британской промышленности (CBI), упали до самого низкого уровня, начиная с 2008 года.

Причём, если в августе 2018-го они снизились на 16%, то в том же месяце текущего года - на 49%. Это второй худший показатель за последние 36 лет, в течение которых ведётся учёт.

И прогнозы на следующий квартал тоже не внушают оптимизма ритейлерам.

Снижение покупательной способности британцев эксперты объясняют в первую очередь неопределённостью, связанной с "брекситом", и высокой вероятностью выхода страны из Евросоюза без сделки.

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