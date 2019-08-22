"Брексит" наносит удар по розничной торговле

Пожалуй, никогда ещё со времён финансового кризиса розничные продавцы Великобритании не были столь опечалены. Их продажи, по данным Конфедерации британской промышленности (CBI), упали до самого низкого уровня, начиная с 2008 года.

Причём, если в августе 2018-го они снизились на 16%, то в том же месяце текущего года - на 49%. Это второй худший показатель за последние 36 лет, в течение которых ведётся учёт.

И прогнозы на следующий квартал тоже не внушают оптимизма ритейлерам.

Снижение покупательной способности британцев эксперты объясняют в первую очередь неопределённостью, связанной с "брекситом", и высокой вероятностью выхода страны из Евросоюза без сделки.