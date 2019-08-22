"Орфей в аду" — феерия на Зальцбургском фестивале

Главное событие Зальцбургского фестиваля. Там где греческая мифология встречается с канканом. Оперетта «Орфей в аду» Жака Оффенбаха – известная пародия на классическую античность. Оперетта о кризисе в супружеской паре, гневе на небесах и скуке в аду.

Новый взгляд на историю Орфея и Эвридики - смелый, дерзкий, смешной - был представлен публике в 1850 году и сразу же завоевал огромный успех.

Дебютируют в постановке колоратурное сопрано Кэтлин Льюэк (США) и тенор Хоэль Прието (Испания). Оба — лауреаты престижнейшей премии "Опералия". Льюэк выиграла третье место и взяла приз зрительских симпатий в 2013 году. Прието — лучший мужской голос 2008 года.

Постановка опережает свое время: сексуальное раскрепощение, священность брака — его практически высмеивают. Я имею в виду первую сцену между Эвридикой и Орфеем — это же борьба внутри уже разрушенного брака. Они же ненавидят друг друга Хоэль Прието тенор

Смерти Эвридика предпочитает выбор своей судьбы и.... своих любовников.

Ею движет непреодолимое чувство свободы, феминизм, который особенно актуален в 2019 году... Эта нескончаемая борьба, но в 1858 году, конечно, это было нечто совершенно новое. Самая сложная задача — это физическая активность на сцене в сочетании с пением... Я постоянно ухожу за кулисы и просто задыхаюсь... пью воду... пот течет ручьем. А затем я возвращаюсь, и мне нужно поддерживать эту энергию на протяжении всей постановки — и вот это действительно непросто Кэтрин Льюэк сопрано

Театр и музыка тесно переплетаются в постановке, и все происходит в высоком темпе.

Иногда ты смотришь на сцену и думаешь: мне же не должно это нравиться, но тем не менее нравится же. Эта комедия иногда выводит тебя из зоны комфорта, в то же время привнося нежность. От начала до конца постановки тебе не хочется моргать. Не хочется пропустить ни мгновения Хоэль Прието тенор

Звукоподражание и монологи персонажей читает автор.

В музыкальном плане моя любимая часть — это концовка. Когда Эвридика полностью раскрепостилась, она в окружении танцоров, спектакль достигает своей кульминации и сопровождается визуальной феерией. И тогда вступает канкан, настолько знаковый, что удивительно слышать и видеть его на сцене, как логично он вписывается в сюжет постановки Кэтрин Льюэк сопрано

_При любезной поддержке отеля Arcotel Castellani в Зальцбурге._