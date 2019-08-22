"Орфей в аду" — феерия на Зальцбургском фестивале

Главное событие Зальцбургского фестиваля. Там где греческая мифология встречается с канканом. Оперетта «Орфей в аду» Жака Оффенбаха – известная пародия на классическую античность. Оперетта о кризисе в супружеской паре, гневе на небесах и скуке в аду.
Новый взгляд на историю Орфея и Эвридики - смелый, дерзкий, смешной - был представлен публике в 1850 году и сразу же завоевал огромный успех.
Дебютируют в постановке колоратурное сопрано Кэтлин Льюэк (США) и тенор Хоэль Прието (Испания). Оба — лауреаты престижнейшей премии "Опералия". Льюэк выиграла третье место и взяла приз зрительских симпатий в 2013 году. Прието — лучший мужской голос 2008 года.
Смерти Эвридика предпочитает выбор своей судьбы и.... своих любовников.
Театр и музыка тесно переплетаются в постановке, и все происходит в высоком темпе.
Звукоподражание и монологи персонажей читает автор.
_При любезной поддержке отеля Arcotel Castellani в Зальцбурге._