Джонсон-Макрону: жёсткой границы не будет

Лондон не намерен вводить в действие жёсткий режим на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия - заверил президента Франции премьер-министр Великобритании на пресс-конференции в Париже в преддверие переговоров. "Бэкстоп" (или наличие жёсткой границы) остается камнем преткновения между Лондоном и Брюсселем за 2 месяца до Brexit'а. Борис Джонсон повторил, что Соединенное королевство больше не намерено откладывать его и покинет ЕС 31 октября "со сделкой или без нее".

"Хотел бы заявить со всей ясностью, что за предстоящий месяц мы не сможем достичь нового соглашения о выходе Великобритании из ЕС, которое бы кардинально отличалось от предыдущего, - заявил журналистам Эммануэль Макрон. - Если есть положения в рамках достигнутого Мишелем Барнье договора, которые могут быть пересмотрены (отвечая при этом двум главным целям: стабильность в Ирландии и сохранение целостности единого европейского рынка), мы должны найти такое решение. В противном случае, проблема гораздо глубже и является политической, а точнее - проблемой внутренней британской политики. В таком случае переговоры бессильны, политическое решение должен принимать премьер-министр Великобритании, не мы".

"Ни при каких обстоятельствах Соединенное королевство не будет устанавливать или навязывать проверки и контроль любого рода на границе, - заявил в свою очередь Борис Джонсон. - Я понимаю ваше желание защитить целостность единого рынка, но мы считаем, что существуют способы сохранить эту целостность, но при этом дать Великобритании возможность выйти из Евросоюза окончательно и бесповоротно, как то и задумывалось".

Британский премьер также подчеркнул, что независимо от того, по какому сценарию будет осуществлен Brexit, Соединенное Королевство постарается "углублять и расширять" сотрудничество с Францией, в первую очередь в экономике и в области защиты окружающей среды. Он также пообещал, что переход к новому этапу отношений между Великобританией и ЕС пройдет "настолько гладко и безболезненно" для европейского бизнеса и граждан, насколько это возможно.