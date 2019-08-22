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Брюссельское бюро

Слоновую кость внутри ЕС купить можно

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 Андрей Бекетов 
Слоновую кость внутри ЕС купить можно
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В Женеве прошло заседание в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вопреки ожиданиям, страны-участницы договорились не запрещать продажу на своих рынках слоновой кости.

В 2017 году Брюссель ужесточил правила экспорта из ЕС этого драгоценного материала, получаемого из бивней, и усилил меры по спасению слонов от браконьеров.

«Меры Евросоюза пока не совсем эффективны, на наш взгляд, - сказал представитель Международного фонда защиты животных Мэтт Коллис. - Они оставляют лазейки, например, торговлю обработанной слоновьей костью, резными изделиями и украшениями из неё. Если такие предметы считаются старинными, их может продавать в ЕС. При этом не требуется доказывать, что эти антиквариат. Этим пользуются преступники для распространения нелегальной слоновой кости. Поэтому важно закрывать и легальные, и нелегальные рынки, и строже следить за тем, чтобы они не появлялись снова».

Международная торговля слоновой костью была официально запрещена в 1989 году. Но этом году попросили сделать для них исключение Ботсвана, Зимбабве, Замбия, Ангола и и Намибии, в которых велика популяция слонов.

Франция и Великобритания вносят более активный вклад в борьбу с браконьерством и контрабандой слоновой кости из Африки, чем многие другие члены ЕС.