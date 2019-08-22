Хемниц: девять с половиной лет за убийство

24-летний сириец, зарезавший год назад жителя немецкого города Хемниц, приговорен в четверг к девяти с половиной годам тюрьмы.

Окружной суд, по соображениям безопасности заседавший в Дрездене, признал его виновным в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений. При этом судьи так и не смогли определить, что стало причиной ссоры, в ходе которой Алаа Шейхи нанес 26 августа 2018 года смертельные удары 35-летнему Даниэлю Хиллигу.

Обвинение требовало для подсудимого 10 лет лишения свободы; защита выступала за оправдательный приговор ввиду отсутствия доказательств. В ходе следствия обвиняемый отрицал свою причастность к убийству, следов его ДНК на месте преступления найдено не было.

Как только стало известно об убийстве жителя Хемница мигрантом, в городе вспыхнули стихийные протесты. Очень скоро они вылились в беспорядки, начались локальные стычки с полицией съехавшихся со всей страны правых экстремистов.

Наблюдатели отмечают, что вердикт вынесен за 10 дней до местных выборов с Саксонии и соседней земле Бранденбург, которые считаются оплотом праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".