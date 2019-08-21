СБ ООН обсудит ракетные испытания США

Россия и Китай потребовали проведения внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за ракетных испытаний США и в связи с их планами разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. Встреча пройдет в четверг. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что недавнее ракетное испытание Вашингтона подтверждает, что он готовился к этому задолго до официального выхода из ДРСМД.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Это все было известно еще с октября прошлого года, когда к нам приезжал Джон Болтон. И он нам сказал, что заявление Трампа о необходимости выхода из договора это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение".

18 августа американские военные испытали крылатую ракету для поражения наземных целей "Томагавк", которая была запрещена ДРСМД. Свой выход из соглашения США объяснили тем, что Россия якобы нарушает положения документа. В Москве отвергли все обвинения и в итоге тоже отказались от обязательств по договору.