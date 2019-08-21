Ryanair бастует в Португалии

В Португалии бастуют бортпроводники ирландского лоукостера Ryanair. Сообщается, что стачка не приведет к серьезным сбоям в работе перевозчика, так как португальские власти обязали компанию поддерживать минимальный уровень услуг в разгар летних отпусков.

Представители профсоюза, координирующего забастовку, заявили, что протестуют против "абсолютной безнаказанности" руководства. Они утверждают, что Ryanair не соблюдает согласованные по итогам прошлогодних акций протеста договоренности - в том, что касается оплаты отпусков и других социально значимых аспектов.

Пятидневная забастовка в Португалии должна была положить начало серии аналогичных акций в представительствах Ryanair в Великобритании, Ирландии и Испании. Как стало известно, ирландский суд запретил стачку пилотов 22 и 23 августа, а власти Испании получили уведомление профсоюзов о намерении команды провести 10-дневную забастовку в сентябре в знак протеста против запланированного закрытия трех баз перевозчика на Канарских островах и в Каталонии.

Ранее руководитель Ryanair Майкл O'Лири заявил, что в штате компании - на 900 пилотов и бортпроводников больше, чем требуется, и что увольнения неизбежны.