"Брексит", который устроит всех

У Великобритании есть месяц на то,чтобы найти компромиссный вариант для согласованного "брексита". Такой срок определила на переговорах в Берлине с британским премьером канцлер Ангела Меркель. Для Бориса Джонсона визит в Германию стал первой зарубежной поездкой в новой должности. За два месяца до даты "брексита" стороны не знают, по какому сценарию пройдет выход Великобритании из ЕС. Джонсона не устраивает согласованный предшественниками договор главным образом из-за пункта о "бэкстопе", или ирландской страховке.

Канцлер Германии предложила найти работающую альтернативу "бэкстопу": "У нас есть два исходных положения, и оба они справедливы, - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи. - Мы знаем, что Великобритания хочет выйти из состава ЕС. Мы также знаем, что положения соглашения Страстной Пятницы должны исполняться безоговорочно - и по букве, и по духу. Этот договор следует соблюдать: об этом говорит не только Великобритания, но ЕС в целом. Ирландия останется членом ЕС - на этом базируется европейская позиция в переговорах по "брекситу". Мы должны попытаться привести интересы сторон к общему знаменателю. На первый взгляд, это непросто, но нужно постараться, и тогда мы сможем сказать, что найдем решение".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает прописанный в договоре вариант "бэкстопа" (меры, призванной предотвратить возобновление пограничного контроля на границе с Ирландией) "недемократичным": "Великобритания ни при каких обстоятельствах не будет вводить проверки, таможенный контроль на границе с Северной Ирландией. Надеюсь, это абсолютно ясно. Мы считаем, что есть способы обеспечить целостность единого рынка ЕС и без введения подобных пограничных проверок. Вот в этом направлении нам и нужно работать, обеспечить такие варианты".

До сих пор единственной альтернативой не устраивающему Джонсона соглашению о "брексите" был жесткий сценарий - выход Великобритании без какой-либо сделки с ЕС. Озвученная в Берлине позиция Меркель дала надежду на поиск компромисса. Президент Франции Макрон, с которым Джонсон встречается в четверг, пообещал попросить разъяснений позиции британского премьера.