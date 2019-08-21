Милосердие к мигрантам. Бизнес готовят к "брекситу"

В программе "Вкратце из Брюсселя":

Франция стала первой страной Евросоюза, согласившейся принять часть мигрантов с гуманитарного судна под норвежским флагом Ocean Viking. Всего на его борту находились до последнего времени 356 человек, в основном спасённых у ливийского побережья.

В Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что на днях шесть стран ЕС решили оказать гостеприимство беженцам, прибывшим на корабле Open Arms, который принадлежит испанской неправительственной организации.

Принять людей с Open Arms согласились Франция Германия, Испания, Португалия, Люксембург и Румыния. Но одновременно эти страны призвали наладить постоянный механизм перемещения мигрантов с таких спасательных судов в безопасные места и оказания им помощи.

Хочешь торговать, готовься к "брекситу"

Великобритания за два месяца до выхода из Евросоюза ввела автоматическую регистрацию своих предприятий в национальной таможенной системе. К такому шагу власти прибегли из-за многочисленных жалоб фирм на невозможность сделать это самостоятельно .

В ближайшие недели все компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, должны получить новые идентификационные номера. Без них предприятия не смогут вести дела с государствами-членами ЕС после "брексита".

В Конфедерации британской промышленности считают, что это "очень важный шаг", но "лишь один из сотен", которые необходимо предпринять до возможного выхода страны из ЕС без сделки.

Британское правительство обещает выделить 10 млн евро на организацию службы поддержки грузов в портах во избежание хаоса после 31 октября.