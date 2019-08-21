"Легкие планеты" горят

"Легкие планеты" в огне. Национальный институт космических исследований Бразилии зафиксировал рекордное количество природных пожаров в лесах Амазонии с начала года - около 73 тысяч очагов возгорания. Еще год назад их было почти в два раза меньше.

Сильный смог достиг Сан-Паулу при том, что город расположен в 3 тысячах километров от охваченных пламенем территорий. Это вызвало массовые отключения электроэнергии.

Лесные пожары видны даже из космоса. Экологи бьют тревогу: нынешние масштабы - результат недальновидной государственной политики. По их словам, президент страны Жаир Болсонару поощряет агрессивную вырубку и псведоконтролируемые выжигания тропических лесов с целью очищения площад ей под сельскохозяйственные угодья. А это ведет к осушению территорий, новым пожарам и общему изменению климата.

"Раньше меня называли "Капитаном бензопилы", теперь я Нерон, поджигающий Амазонию", - шуткой ответил Болсонару на обвинения защитников природы.

Ранее президент уволил главу Национального института космических исследований, который занимается оценкой масштабов вырубки леса с помощью снимков со спутника. Тот якобы предоставил "неточные данные".

Тропические леса Амазонии занимают 5,5 млн кв. км и вырабатывают около 20% кислорода, которым дышит наша планета. При этом, за последние полвека потеряны уже 17% их растительности, заявляют в Организации Объединённых Наций.