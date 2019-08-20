Сирийцев просят из Стамбула

Пребывание сирийских беженцев без регистрации в Стамбуле отныне незаконно: к 20 августа по распоряжению местных властей такие люди должны покинуть крупнейший город Турции. Абдурахман, сириец, уже несколько лет держит в Стамбуле ресторан: "Я не раз слышал, как турки обращались к сирийцам: "Чего же вы не едете на родину, не спешите бороться за свою страну?" Но они ничего не знают ни о Сирии, ни о ее режиме".

Опросы показывают: большинство турецких граждан хотят возвращения сирийских беженцев на родину. Аналитики связывают рост негативных настроений с экономическими трудностями, обостряющими конкуренцию на рынке труда.

По данным властей, регистрацию в Стамбуле имеют около 523 тысяч иностранцев. Примерно столько же сирийцев, уточняют чиновники, проживают в городе и окрестностях без прописки. Им предложено выехать в турецкие провинции, где они были зарегистрированы по прибытии в страну. По некоторым данным, сотни людей уже перемещены из Стамбула, некоторых заставили уехать в Сирию. Факт, который официальная Анкара отрицает.

Наблюдатели обращают внимание на то, что разбирательство с беженцам активизировались после проигрыша партии президента Эрдогана на муниципальных выборах в Стамбуле. Политолог Айкан Эрдемир уточняет: "Думаю, что турецкое правительство связывает проигрыш на выборах с реакций населения на присутствие сирийских беженцев в Стамбуле. Они считают, что решив этот вопрос, быстро исправят ситуацию.

Лишь пятая часть сирийцев в Турции живет в лагерях беженцев, остальные рассредоточены по городам. Чтобы зарабатывать, уточняет Абдурахман: "Вот вы выдворяете человека из Стамбула, а у него семья, дети. В чем он провинился? Он только хотел обеспечивать своих близких!"

Всего в Турцию в последние годы приехало более 3,5 миллионов сирийских беженцев.