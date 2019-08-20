Сальвадор: не убийство, а несчастный случай

Эвелин Хернандес вышла на свободу: верховный суд Сальвадора оправдал молодую женщину, ранее приговоренную к 30 годам тюрьмы за убийство новорожденного сына.

За плечами у Эвелин - 33 месяца заключения. В феврале под давлением адвокатов дело было отправлено на доследование. Сама Эвелин все это время утверждала, что невиновна: "Было очень тяжело отбывать тюремное наказание, зная, что я ничего не совершила, - призналась она. - Сегодня я прошу за находящихся под арестом молодых девушек, их тоже надо отпустить".

В Сальвадоре действует еда ли не самый жесткий в мире закон об абортах, он предусматривает суровое наказание за прерывание беременности при любых обстоятельствах в жизни матери. В поле зрения властей систематически попадают и те женщины, у которых случился выкидыш или родился нежизнеспособный ребенок - им часто инкриминируется убийство.

Правозащитница Морена Херрера призывает к изменению ситуации: "Пора менять закон, пора менять принципы правоприменения. Мы также должны добиться освобождения 16 женщин, которые находятся в тюрьме".

Защита Эвелин Хернандес рассказала, что беременность у девушки наступила в результате изнасилования и что ребенок появился на свет до срока - мертворожденным.