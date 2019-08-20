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Италия

Сицилийский прокурор распорядился задержать судно Open Arms

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 Ольга Кепински 
Сицилийский прокурор распорядился задержать судно Open Arms
Авторское право
رويترز
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Испания высылает военный корабль к берегам Лампедузы, чтобы доставить находящихся на борту судна Open Arms мигрантов в порт Пальмы-де-Мальорки.

Тем временем терпению мигрантов приходит конец. Утром во вторник девять из них пытались добраться до Лампедузы вплавь, отказываясь возвращаться на боту судна НПО.

В понедельник восьмерых мигрантов, нуждающихся в медицинской помощи, эвакуировали в порт Лампедузы. Остальные 90 спасенных в Средиземном море по-прежнему дожидаются своей участи на борту судна, дрейфующего почти три недели в международных водах.

Накануне итальянские власти заявили об отказе Open Arms взять курс на испанские Балеарские острова для высадки мигрантов и новом предложении перевезти их на судах итальянской береговой охраны. Но для этого Open Arms необходимо снять с борта испанский флаг.

NUOVO AGGIORNAMENTO SULLA OPEN ARMS Ci siamo messi a disposizione con la Guardia Costiera per accompagnare la Open...

Publiée par Danilo Toninelli sur Lundi 19 août 2019

Свой отказ Open Arms объяснил плохим самочувствием мигрантов, которые, как утверждается, не в состоянии перенести поездку до Испании.

В то же время средиземноморский миграционный кризис только набирает обороты. За последние несколько дней на Лампедузу высадились в общей сложности 110 мигрантов.

Организация "Тревожный телефон" заявляет о еще одной трагедии в море. К ней обратился рыбак, спасший троих мигрантов с затонувшей лодки, которые уверяют, что на борту было более 100 человек и все они погибли.

Ситуация накаляется и на борту судна Ocean Viking. Более 10 дней 365 спасенных сотрудниками организации "Врачи без границ" мигрантов ждут разрешения сойти на берег.

На предложение плыть в порт Триполи судно ответило отказом.