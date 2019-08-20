Лондон обеспокоен пропажей

В Лондоне обеспокоены в связи с пропажей сотрудника британского консульства в Гонконге. Саймон Чэн отправился в однодневную поездку в город Шэньчжэнь на материковой части Китая 9 августа и вот уже десять дней как не выходит на связь с родственниками. В СМИ появилась информация о возможном задержании мужчины.

Кхон Вин-чхён, представитель полиции Гонконга: "В моих руках отчет от 9 августа, в котором речь идет о пропавшем. В нем содержатся персональные данные, и я не могу их раскрывать. Управление полиции округа Западный Коулун по пропавшим без вести лицам ведет расследование. До настоящего момента никакой информации с материкового Китая нам не поступало, механизм взаимного оповещения не был задействован".

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб призвал власти Гонконга обсудить непрекращающиеся здесь уже несколько недель протесты. Пекин заявил о вмешательстве во внутренние дела Китая.

Тем временем, Twitter и Facebook блокировали сотни страниц пользователей из КНР, которое якобы вели кампанию по дискредитации протестного движения.