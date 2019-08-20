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мир

Хавьер Бардем вступился за океан

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 Екатерина Гусева 
Хавьер Бардем вступился за океан
Авторское право
REUTERS/Mike Segar
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Оскароносный актер и активист-эколог Хавьер Бардем призвал мировое сообщество к подписанию глобального соглашения о защите океанов. Бардем вышел с плакатом в центре Нью-Йорка, приурочив акцию к проходящей в городе межправительственной конференции по океанам.

Испанский актер, преданный волонтер "Гринпис", в числе прочего принимал участие в туре по Антарктике, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам региона и добиться создания там морского заповедника. Выступая на нью-йоркской конференции, Бардем призвал мировое сообщество к солидарности: "Я пришел сюда, чтобы выполнить мою часть работы и я покорно прошу вас выполнить вашу - подписать соглашение, которым мы могли бы гордиться. Этот документ позволит создать безопасные пристанища для морской флоры и фауны, и она сможет восстановиться. Океаны принадлежат всем нам, но их судьба сегодня - в ваших руках".

По словам актера, его наблюдения во время работы в "Гринпис" подтверждают необходимость взять под охрану как минимум треть мирового океана к 2030 году. Для этого, считает Бардем, и нужен международный договор.