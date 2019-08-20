Загадка древней цивилизации

Этому барельефу, обнаруженному археологами на севере Перу, предположительно 3800 лет. В центре его изображена человекоподобная жаба.

Барельеф находится внутри церемониального здания, найденного ранее на участке Вичама рядом с руинами поселения Караль, где жили представители цивилизации норте-чико - древнейшей в Америке. Жаба у них ассоциировалась с водой, а её человеческое лицо, как считают учёные, указывает на ожидание дождей и непрерывность жизни. Руководящая археологическими раскопками в этой зоне Рут Шейди говорит:

"Ценность барельефа в первую очередь в его древности (3800 лет), а ещё он даёт представление о той важной роли, которую играла здесь вода, о связанных с её нехваткой кризисах, и на основании этого мы можем сделать определённые выводы".

Цивилизация норте-чико загадочно пришла в упадок примерно в 1800 году до нашей эры. Найденный барельеф, по мнению некоторых археологов, свидетельствует о том, что причиной её гибели могли стать климатические изменения.