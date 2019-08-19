Сирийская армия штурмует Хан-Шейхун

Сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун, расположенный в южной части провинции Идлиб, и фактически перерезали трассу «Хама — Алеппо», по которой осуществляется снабжение вооруженных формирований с севера. Боевики исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» контраатакуют при помощи начинённых взрывчаткой автомобилей под управлением смертников. Взятие Хан-Шейхуна позволит армии отрезать от Идлиба группировку мятежников в «Эль-Латаминском выступе».

Здесь же, в районе города Морек, расположен наблюдательный пункт турецкой армии, в направлении которого Турция отправила колонну бронетехники. В понедельник эта колонна подверглась бомбардировке сирийской авиации, после чего прекратила движение. По данным турецкой стороны, в результате этого авиаудара погибли трое гражданских, еще 12 получили ранения.

Сирия, в свою очередь, обвиняет Турцию в оказании поддержки вооруженным формированиям, в том числе связанным с «Джебхат ан-Нусрой», включенной ООН в список террористических организаций. В Дамаске заявляют, что в результате авиаудара погибли боевики, в том числе полевой командир.