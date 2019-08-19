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Картонные "Лица улиц"

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 Кнарик Хачатрян 
Картонные "Лица улиц"
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Обыкновенный картон стал одним из главных героев Международного фестиваля "Лица улиц", который вот уже шестой год подряд проводится в Екатеринбурге. Жители "страны Картонии" с удовольствием демонстрируют маски и костюмы, сделанные своими руками.

"Дети вместе с родителями из выделенного им материала делают изделия по душе: вот ребёнок сделал LEGO".

В создании экспонатов картонного шествия приняли участие и профессиональные художники из разных стран. Михаэль Веерман приехал из Нидерландов:

"Почему я так люблю картон? Потому что его можно легко достать, - говорит он. - Это очень дешёвый материал, он пригоден, даже если уже использовался ранее, и с ним так приятно работать".

Фестиваль "Лица улиц" - это и многочисленные уличные представления. Ярослав Колчанов, режиссёр театра "Туки-Луки" считает, что у них своя специфика:

"На улице очень часто публика идёт просто мимо. И наша задача не спектакле, чтобы человек, зритель, который проходит мимо, вдруг остановился, задержался, чтобы ему стало интересно".

От классической пантомимы до экспериментальных современных спектаклей: в фестивале приняли участие более 30 театральных и танцевальных коллективов из России, Швейцарии, Франции и Германии

Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян