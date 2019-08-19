Мощный паводок в Приморье

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в семи муниципальных образованиях Приморского края из-за паводка, вызванного тайфуном "Кроса". В зоне подтопления оказались почти 2 тысячи человек.

Самая тяжёлая обстановка сложилась в Октябрьском районе, расположенном на границе с Китаем. Около сотни человек здесь были вынуждены покинуть свои дома.

По данным МЧС, в понедельник уровень воды начал спадать. Ожидается, что во вторник он достигнет нормальных отметок.

Но, по данным метеорологов, уже в среду на юг Приморья снова обрушатся проливные дожди, в связи с чем прогнозируется новая волна паводка. На реках южных и западных районов края ожидается подъем воды до отметок от 2 м до 3,5 м, на реках центральных и восточных районов – на 1-2 м.