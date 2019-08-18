«Протесты должны быть мирными»

Несмотря на сильный дождь, в воскресенье десятки тысяч жителей Гонконга вышли на новую манифестацию. Организаторы акции — «Гражданский фронт за права человека» — призвали провести акцию максимально мирно и спокойно, чтобы таким образом ответить на обвинения в радикализации и терроризме, которые исходят и от руководства самого Гонконга, и от правительства в Пекине.

Протесты, которые не прекращаются уже больше двух месяцев, часто перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании насилия. Забастовки и волнения оказали негативное влияние на экономику мегаполиса.

В субботу на собственную акцию вышли несколько тысяч сторонников правительства. Они высказались в поддержку усилий полиции по поддержанию порядка в городе.

Официальный Пекин неоднократно выступал с резким осуждением действий оппозиции. На этой неделе в районе Гонконга были развёрнуты значительные силы китайской армии: по официальным сообщениям, для учений.