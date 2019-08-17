Смертельный пожар в Одессе

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Возгорание произошло в ночь с пятницы на субботу в гостинице "Токио Стар" на Водопроводной улице. По данным местных сми, пожар вспыхнул на втором этаже в прачечной отеля и охватил площадь в 1000 кв.м.

Постояльцев отеля эвакуировали, но пламя удалось потушить лишь спустя три часа. Для ликвидации пожара были задействованы 65 спасателей и 13 единиц техники.

Причины возгорания пока не установлены. Полиция начала расследование относительно нарушения требований пожарной безопасности в здании гостиницы. Раньше здесь находилось трамвайное депо.