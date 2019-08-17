Сальвини разрешил эвакуировать детей

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини разрешил эвакуировать три десятка несовершеннолетних, находящихся уже около двух недель на борту спасательного судна Open Arms у берегов итальянского острова Лампедуза.

После эвакуации детей на борту останется ещё около ста мигрантов. Об их участи пока ничего не известно. Тем не менее активисты обращают внимание на то, что ситуация на судне остается критической.

Основатель Open Arms Оскар Кампс:

"На сегодняшний день мы не можем нести ответственность и гарантировать безопасность тем, кто находятся на борту спасательного судна Open Arms. 134 мигрантам, а также 19 добровольцам сложно сохранять спокойствие. Оно может быть нарушено в любой момент. Есть множество различных способов причинить себе вред или покончить жизнь самоубийством на борту судна, мы не в состоянии решить эту проблему. У нас нет возможности контролировать мигрантов на борту".

По данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли свыше 34 тысяч мигрантов и беженцев. В пути погибли или пропали без вести около 700 человек.