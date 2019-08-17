Критическая ситуация на борту Open Arms

Ситуация на борту спасательного судна Open Arms критическая. Именно так описывают сложившееся положение активисты.

134 мигранта, в основном выходцы их Африки, уже около двух недель находятся неподалеку от итальянского порта у острова Лампедуза в ожидании разрешения итальянских властей спуститься на берег. Однако пока участь спасенных нелегалов остается неопределенной.

Риккардо Гатти, глава Proactiva Open Arms:

"Если мы посчитаем необходимым войти в порт по причине гуманитарной катастрофы, мы это сдаем. На данный момент мы в критическом положении, правда в критическом. Мы ведем переговоры со службами экстренной помощи, чтобы продолжать эвакуацию людей по психологическим причинам. К сожалению, каждая эвакуация, каждое незначительное изменение создает дисбаланс на борту, это становится всё труднее контролировать".

Ранее шесть европейских стран заявили о своем намерении принять часть спасенных мигрантов. Среди них Испания, Франция и Германия.

Тем не менее, вечером в пятницу источник близкий к министерству внутренних дел Италии, заявил, что на данный момент ни одна европейская страна не предприняла официальных шагов по распределению дрейфующих у берегов Лампедузы нелегалов.