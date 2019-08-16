Фон дер Ляйен уходит под музыку Scorpions

Будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выбрала "Ветер перемен" Scorpions, культовую балладу о падении Берлинской стены, в качестве музыкального фона официальной церемонии ее отставки. Участие в торжественном прощании с теперь уже бывшим министром обороны Германии приняла и канцлер Ангела Меркель.

Подобные почести в Германии воздаются по случаю ухода с высоких постов главы государства и правительства. В армии такой праздник считается самым престижным. А музыку духовому оркестру Бундесвера заказывает виновник торжества. К исполнению обязанностей в Брюсселе фон дер Ляйен приступит 1 ноября.