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Германия

Фон дер Ляйен уходит под музыку Scorpions

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 Вероника Доваль 
Фон дер Ляйен уходит под музыку Scorpions
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Будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выбрала "Ветер перемен" Scorpions, культовую балладу о падении Берлинской стены, в качестве музыкального фона официальной церемонии ее отставки. Участие в торжественном прощании с теперь уже бывшим министром обороны Германии приняла и канцлер Ангела Меркель.

Подобные почести в Германии воздаются по случаю ухода с высоких постов главы государства и правительства. В армии такой праздник считается самым престижным. А музыку духовому оркестру Бундесвера заказывает виновник торжества. К исполнению обязанностей в Брюсселе фон дер Ляйен приступит 1 ноября.