Сирийская армия наступает на Хан-Шейхун

В Сирии продолжаются ожесточённые бои на юге провинции Идлиб, где правительственные вооружённые силы наступают с востока и запада в направлении города Хан-Шейхун. Наступление ведётся при поддержке военной авиации, в том числе российской.

Цель операции отсечь от Идлиба "эль-Латаминский выступ" – северную часть провинции Хама, находящуюся под контролем антиправительственных сил: исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и протурецкого Национального фронта освобождения. Мятежники применяют противотанковые ракеты и начинённые взрывчаткой автомобили, управляемые смертниками. 14 августа они сбили истребитель Су-22 сирийских ВВС. В пятницу стало известно, что пилот самолёта был взят в плен.

Территория, где идёт наступление, входит в 20-километровую демилитаризованную полосу, которую, вопреки договоренности России, Ирана и Турции, боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" отказались покинуть. Здесь пролегает стратегическая автомобильная трасса, связывающая Дамаск и Алеппо. К югу от Хан-Шейхуна, в Мореке, расположен наблюдательный пост турецкой армии.