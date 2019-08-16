Сараевскому кинофестивалю - 25 лет

Этот красный ковер непростой. Он украшен традиционным боснийским узором. Сараевскому кинофестивалю исполняется 25 лет.

Звезды балканского и мирового кинематографа съезжаются в столицу Боснии и Герцеговины - показать зрителю свои новые работы и вспомнить, как все начиналось.

Это было во время войны. Это было борьбой с творящимся вокруг сумасшествием. Данис Танович режиссер

В 1995 году в осажденном Сараеве показали всего 37 фильмов, в программе нынешнего фестиваля - 270 лент из 56 стран. И посмотреть их намерены 100 тысяч зрителей - в 6 раз больше, чем тогда.

В Сараеве сегодня и "оскароносный" Алехандро Гонсалес Иньярриту. Он, а также французская актриса Изабель Юппер и польский режиссер Павел Павликовский удостоены наград "Почетное Сердце Сараево".

Но Сараевский кинофестиваль - это, прежде всего, праздник балканского кино. Откроет его показ картины Инес Танович "Сын".