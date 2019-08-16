Изменения в ПДД Германии

Новые правила дорожного движения могут вступить в силу в Германии уже в этом году. Министр транспорта Андреас Шойер предложил внести ряд изменений в действующее законодательство.

По мнению экспертов транспортной сферы, основная проблема в Германии - незаконная парковка. Автомобилисты оставляют свои транспортные средства на тротуарах, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, а также прямо на проезжей части.

Андреас Кни, эксперт:

"Мы наблюдаем невероятное увеличение случаев парковки во втором ряду, это превратилась в своего рода спорт. Будет правильным со стороны правительства - увеличить наказание за это правонарушение".

Политик предлагает увеличить штрафы за незаконную парковку до €100, что в три раза больше максимального финансового наказания на данный момент.

Среди положительных нововведений - возможность передвигаться по городским автобусным полосам автомобилистам с как минимум тремя пассажирами.

Коснутся новые правила и водители электросамокатов, которые в городских условиях смогут обгонять автомобили, соблюдая безопасную дистанцию в полтора метра.