Военные грузовики, бронетранспортеры, мотоциклы, а также около тысячи китайских военнослужащих стянуты в приграничный с Гонконгом город Шэньчжэнь. Для размещения военной техники местные власти выделили целый стадион, где по официальной версии проходят военные учения.

Госдепартамент США обеспокоен, что маневры могут быть лишь предлогом для насильственного разгона демонстраций, не прекращающихся в Гонконге уже более двух месяцев. Президент США Дональд Трамп призвал своего китайского коллегу Си Цзиньпина встретиться с протестующими, которые требуют демократических реформ:

"Я обеспокоен, потому что не хотел бы видеть насильственных действий в отношении демонстрантов. Прошлой ночью я вспомнил о наших отношениях с президентом Си. Он мне очень нравится, мы с ним хорошо ладим. Я уверен, если бы Си Цзиньпин сел за стол переговоров с протестующими, эту проблему можно было бы решить за 15 минут".

На прошлой неделе самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей мира 91-летний миллиардер Ли Кашин распространил в СМИ публичное обращение, в котором призвал власти прекратить насилие и назвал это первоочередной задачей для Китая.

Французский альпинист поддерживает местного миллиардера. Ален Робер, получивший прозвище "человек-паук", разместил на одном из небоскребов Гонконга полотнище, в верхней части которого изображены флаги Китая и Гонконга, а под ними - рукопожатие, символизирующее призыв к миру после нескольких месяцев неутихающих протестов против закона об экстрадиции, а также за проведение демократических реформ в Китае.