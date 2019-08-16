Боди, в котором не вспотеешь

Дезодорант не справляется с неприятным запахом? Выход есть! Ученые Гентского университета разработали боди будущего: имплантированные в ткань "здоровые" бактерии вступают в бой со своими сородичами, продукты жизнедеятельности которых - источник специфического аромата .

Рози Броадхед, дизайнер:

"Взгляните на это боди: ткань в зонах повышенного потоотделения содержит здоровые пробиотические микроорганизмы. Они активизируются при соприкосновении со влагой".

Чудо-боди укрепляет иммунную систему и стимулирует обновление клеток человека.

А еще - помогает заботиться об экологии. Ведь стирать такой костюм - без запаха - придется совсем не часто.

"В будущем подобную технологию можно будет использовать не только для создания ткани, а также напрямую - вместо дезодоранта или косметики", - продолжила дизайнер.

Ну, а пока в ближайших планах ученых - создать собственную линию спортивной одежды.