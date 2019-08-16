Тлаиб не поедет в Израиль

Член конгресса США Рашида Тлаиб отказалась от поездки в Израиль, несмотря на то, что власти страны разрешили ей въезд в страну.

Рашида Тлаиб и Ильхан Омар, еще одна конгрессвумен, планировали побывать на Западном берегу реки Иордан, но вначале получили отказ.

Власти Израиля позже дали разрешение Тлаиб на "визит с гуманитарной целью", для посещения родственников. Американка сообщила, что хотела бы повидать бабушку, которой больше 90 лет, отметив, что эта их встреча может стать последней.

Однако на следующий день Тлаиб сообщила в Твиттере, что не может ехать в Израиль на условиях, выдвинутых властями страны. "Поездка к бабушке на дискриминационных условиях противоречит моим убеждениям", - написала конгрессвумен.

Запрет на въезд в Израиль для обеих американок премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объяснил их позицией по отношению к еврейскому государству: "Мы принимаем всех посетителей и критиков, что неоднократно доказывали приветствуя на нашей земле представителей Республиканской и Демократической партий. Но мы не намерены пускать на территорию страны тех, кто призывает к бойкоту Израиля".

В поддержку решения израильских властей выступил и президент США Дональд Трамп: "Они против Израиля и против евреев. Их заявления возмутительны. Не могу представить, почему Израиль должен был бы разрешать им въезд".

Тлаиб и Омар - первые женщины-мусульманки, избранные в конгресс США. Они открыто призывают к бойкоту Израиля.