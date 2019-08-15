Один человек получил ножевые ранения в результате нападения с ножом у здания министерства внутренних дел Великобритании на улице Маршам в Лондоне. Нападавший, 29-летний мужчина, задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мотивы нападения пока не установлены, но по данным полиции, в настоящее время ничто не говорит о том, что они имеют отношение к терроризму. В то же время в полиции отметили, что до окончания расследования, не отвергают ни одну из версий.

Потерпевший, 60-летний мужчина с порезами на лице, был доставлен центр травматологии. По данным медиков, его жизни ничего не угрожает.