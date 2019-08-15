Airbus A321 столкнулся с чайками

Пассажирский самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Airbus A321, следовавший рейсом Москва - Симферополь, вылетел из подмосковкного аэропорта Жуковский, но почти сразу столкнулся со стаей чаек. В результате, один двигатель загорелся. Экипажу удалось посадить самолет с убранными шасси.

Обошлось без жертв. Одна женщина госпитализирована, еще 55 человек получили легкие ранения. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

У нас была гробовая тишина. Все ждали своей участи. Потом резкий удар о землю. пассажирка

В настоящий момент пассажиры размещены в гостиницах. Им предлагают добраться до места назначения железнодородным транспортом (до Анапы, а затем - на машине до Симферополя) или на другом рейсе.

Единственно верными действия экипажа назвал глава Росавиации Александр Нерадько.

Причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.