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Италия

Эвакуация с Open Arms для "психологической помощи"

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 Юрий Смирнов  и EFE
Эвакуация с Open Arms для "психологической помощи"
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Девять из 147 мигрантов, находящихся на борту судна Open Arms испанской неправительственной организации, были доставлены на берег итальянского острова Лампедуза. Само судно, которому итальянский суд разрешил зайти в территориальные воды страны, остаётся на якорной стоянке в море в ожидании разрешения захода в порт.

Экипаж судна запросил власти Лампедузы срочно эвакуировать на берег 9 человек для оказания им психологической помощи. По словам Оскара Кампса, основателя испанского НПО, пережившие кораблекрушение мигранты находятся в сильном стрессе, на борту случаются эпизоды насилия, происходят попытки самоубийства.

В четверг Open Arms посетили служащие итальянской финансовой гвардии, которые изучили судовую документацию. Тогда же стало известно, что находящихся на судне мигрантов согласились принять у себя Франция, Германия, Испания, Португалия, Румыния и Люксембург.

МВД Италии обжалует допуск судна в итальянские воды в Государственном совете.