Эвакуация с Open Arms для "психологической помощи"

Девять из 147 мигрантов, находящихся на борту судна Open Arms испанской неправительственной организации, были доставлены на берег итальянского острова Лампедуза. Само судно, которому итальянский суд разрешил зайти в территориальные воды страны, остаётся на якорной стоянке в море в ожидании разрешения захода в порт.

Экипаж судна запросил власти Лампедузы срочно эвакуировать на берег 9 человек для оказания им психологической помощи. По словам Оскара Кампса, основателя испанского НПО, пережившие кораблекрушение мигранты находятся в сильном стрессе, на борту случаются эпизоды насилия, происходят попытки самоубийства.

В четверг Open Arms посетили служащие итальянской финансовой гвардии, которые изучили судовую документацию. Тогда же стало известно, что находящихся на судне мигрантов согласились принять у себя Франция, Германия, Испания, Португалия, Румыния и Люксембург.

МВД Италии обжалует допуск судна в итальянские воды в Государственном совете.