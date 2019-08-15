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Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку "на брюхо" в Жуковском

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 Антон Хмельнов  Euronews 
Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку "на брюхо" в Жуковском
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Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку "на брюхо" в подмосковном аэропорту Жуковский. Как передают российские новостные агентства со ссылкой на спасательные службы, причиной экстренной посадки стало возгорание в двигателе.

Есть предположения, что двигатель мог загореться во время взлёта из-за попадания птицы в турбину двигателя. На борту лайнера, который направлялся в Симферополь, было 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". По сообщению перевозчика, у самолёта при взлёте отказали оба двигателя. Уточняется также, что экипаж грамотно выполни посадку в аварийных условиях, и хотя самолёт выкатился за пределы посадочной полосы, это не привело к пожару на борту. Всех пассажиров эвакуировали, погибших и раненых среди них нет.

[Информация уточняется]

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