Гибралтар не отпустил танкер Grace

Власти Гибралтара отложили решение о снятии ареста с иранского танкера Grace 1 в связи с требованием США об удержании судна. Запрос поступил буквально за несколько часов до судебного заседания, сообщают источники в генпрокуратре. Они также уточняют, что капитан и экипаж танкера отпущены на свободу.

Иранское судно, шедшее под флагом Панамы, было остановлено британским морским патрулем 4 июля; по данным СМИ, на этом настояли США, которые, как сообщается, подозревают танкер в нарушении режима санкций. На борту Grace 1 находилось свыше 2 миллионов баррелей нефти.

Через две недели после ареста Grace 1 Иран задержал в Персидском заливе судно под британским флагом.

Решение о дальнейшей судьбе иранского танкера отложено гибралтарскими властями - предположительно, до конца дня.