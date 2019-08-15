Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Гибралтар не отпустил танкер Grace

 Комментарии
 Екатерина Гусева 
Гибралтар не отпустил танкер Grace
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Власти Гибралтара отложили решение о снятии ареста с иранского танкера Grace 1 в связи с требованием США об удержании судна. Запрос поступил буквально за несколько часов до судебного заседания, сообщают источники в генпрокуратре. Они также уточняют, что капитан и экипаж танкера отпущены на свободу.

Иранское судно, шедшее под флагом Панамы, было остановлено британским морским патрулем 4 июля; по данным СМИ, на этом настояли США, которые, как сообщается, подозревают танкер в нарушении режима санкций. На борту Grace 1 находилось свыше 2 миллионов баррелей нефти.

Через две недели после ареста Grace 1 Иран задержал в Персидском заливе судно под британским флагом.

Решение о дальнейшей судьбе иранского танкера отложено гибралтарскими властями - предположительно, до конца дня.