75-летие высадки в Провансе

15 августа 1944 г., началась операция "Драгун" – высадка войск антигитлеровской коалиции в южной Франции, на участке средиземноморского побережья между Тулоном и Каннами.

В честь 75-летней годовщины этого исторического события на воинском некрополе Булури, расположенном в пригороде Сен-Рафаэля, прошла торжественная церемония. Здесь захоронены останки 464 бойцов французской 1-й армии под командованием генерала Жана де Латра де Тассиньи.

В церемонии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, а также президенты Кот-д'Ивуара и Гвинеи – Алассан Уаттара и Альфа Конде, так как значительную часть высадившихся в Провансе бойцов 1-й армии составляли уроженцы колоний французской Африки. Президент Макрон призвал французов чтить память африканцев, сложивших головы в боях за освобождение Франции.

По завершении выступлений президенты собрались перед мемориалом, над которым был поднят французский триколор. Небо над кладбищем окрасили в цвета национального флага самолеты пилотажной группы Patrouille de France.