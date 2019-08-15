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Погода в июле: аномальная жара и сильные ливни

Погода в июле: аномальная жара и сильные ливни
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В июле на юге Африки, в Австралии и в некоторых районах Европы погода была суше, чем обычно. На территории Юго-восточной Азии, напротив, было дождливо и влажно. Во многих западноевропейских странах очень сухая погода совпала с очередной рекордной тепловой волной.

Тропический циклон "Данас" принёс сильный ветер и дождь на восток Азии. Муссонные ливни вызвали наводнения, жертвами которых стали сотни жителей Индии, Бангладеш и Непала. Миллионы людей остались без крыши над головой.

Аномально высокие температуры были зафиксированы на территории Аляски, Гренландии, некоторых районов Сибири, Центральной Азии, Ирана и Антарктики. Июль стал одним из самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений, в среднем температура была выше нормы на 1.2°C.