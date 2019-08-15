Домашний арест для фигурантов дела Baring Vostok

Московский городской суд оставил без изменений решение о продлении до 13 октября срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американца Майкла Калви. Но ему позволили впредь общаться с близкими родственниками и адвокатами без разрешения следователя.

В то же время суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест партнёру Baring Vostok, французу Филиппу Дельпалю.

Калви, Дельпаль и 4 граждан России обвиняются в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Они не признают вину и считают, что обвинения связаны с корпоративным конфликтом с другой группой акционеров.