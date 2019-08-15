Лучшие в своем деле: Казань принимает чемпионат WorldSkills

Лучшие парикмахеры, флористы, пекари, столяры и представители многих других профессий со всей планеты съезжаются в Казань, где пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Это крупнейшее в мире соревнование в этой области. Его участники – молодые люди, которые искренне «горят» своим делом. Соревнования пройдут с 22 по 27 августа.

Вы сможете посмотреть прямую трансляцию церемонии в видеоплеере, расположенному наверху.

В этом году чемпионат соберет более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов мира. В течение четырех дней участники будут соревноваться в более чем 50 категориях: от строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, промышленного производства, обслуживания гражданского транспорта до сферы услуг, творчества и дизайна.

Что ждет участников и зрителей на открытии чемпионата, пока держится в секрете. Но уже известно, что церемония будет посвящена тому, как молодые люди ищут себя в профессии, стремясь стать настоящими мастерами. «Это шоу о людях, покоряющих высоты мастерства, о тех, кто стремится найти свое место в жизни и ответить на главный вопрос: «Что значит быть профессионалом?» - говорят организаторы чемпионата.

Зрителям расскажут историю жизни всемирно известных людей, которые смогли преодолеть все трудности и найти свое призвание. Без открытий этих мастеров было бы сложно представить XXI век. «Они станут примером того, как человек способен менять себя и мир», - убеждены организаторы.

А еще уже стало известно, кто будет специальным гостем шоу. На сцене появится робот София – единственный в мире андроид, у которого есть гражданство и паспорт.

Право на проведение турнира Казань выиграла в 2015 году. Столица Татарстана опередила по результатам голосования Париж и бельгийский город Шарлеруа.